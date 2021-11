Best Crushing Newcomer im Oktober von 20 Minuten und den Swiss Music Awards: Ohrwurm-Electropop aus der Ostschweiz – We Are Ava haben sich umgetauft, damit du sie googeln kannst

Mit dem Best Crushing Newcomer hat 20 Minuten seit 2021 einen eigenen Swiss Music Award, im Rahmen dessen wir sieben- bis achtmal im Jahr einen Schweizer Act zum Best Crushing Newcomer des Monats hypen. Im Oktober (wir holen die Verspätung vom September laaangsam auf) promoposaunen wir für We Are Ava. Das Ostschweizer Electropop-Trio hat es bereits mit seiner ersten Platte «Inner Gardening» in die Hitparade geschafft und streitet nie, wie Kim, Nicola und Andy im Interview sagen – es seien lediglich «angeregte Diskussionen». (Video: S. Krausz/D. Kerschenbauer)