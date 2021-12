News Juice investigativ: «Sie haben mir das Passwort weggenommen» – Wegen diesem Foto darf Adele nicht mehr auf ihrem eigenen Insta posten

Okayokay, wir wissen nicht ganz sicher, dass genau dieses Foto der Grund dafür ist, warum Adele ihr Instagram nicht mehr selbst füttern darf. Aber im Schmink-Interview mit Youtube-Make-up-Meisterin NikkieTutorials erzählte die britische Musik-Ikone, dass sie während der ersten Rona-Lockdowns 2020 das Passwort für ihr Insta bekam – vorher postete ihr Social-Team für sie. Daraufhin lud sie ein bestimmtes Bild hoch, was ihr Management dazu veranlasste, ihr das Passwort wieder «wegzunehmen». Welches Foto das war, sagte Adele nicht, aber zur Zeit der ersten Coco-Lockdowns sorgte sie nur mit einem Post für einen Mini-Skandal und das war der mit dem Jamaika-Bikini und der Bantu-Knots-Frisur – und wenn wir bei News Juice etwas knapp können, dann Eins und Eins zusammenzählen. Und uns dank neu releasten Trailern vorfreuen! Nämlich auf das «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts»-Special auf HBO Max (und vielleicht Sky?) an Neujahr und «The Matrix Resurrections» ab dem 23. Dezember im Kino. Das wars übrigens für News Juice dieses Jahr. Wir kehren Anfang 2022 zurück, höchstwahrscheinlich in einem neuen Gewand und vielleicht auch auf einer neuen Plattform. Spoiler: Es ist Myspace. Wir wünschen frohes Tannenbäumeln und wünschen jetzt schon ein Happy New Year of the Tiger. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/F. Naef/P. Stirnemann)