Selma Blair rührt mit letztem Tanz bei «Dancing With The Stars» zu Tränen

«Dancing With The Stars» :

In der heutigen Ausgabe geht es um Wurfgegenstände, tränenreiche Abschiede und neue Paarungen: Erst kürzlich wurde Harry Styles auf einem seiner Konzerte mit einem Chicken-Nugget beworfen. Nun sah er sich – beziehungsweise sein bestes Stück – mit einer Wasserflasche konfrontiert. Schauspielerin Selma Blair erlebte ebenfalls einen schmerzlichen Moment. Aufgrund ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung musste sie ihre Teilnahme an der Tanzshow «Dancing With The Stars» frühzeitig beenden. Beendet hat auch Emily Ratajkowski ihre Ehe mit Sebastian Bear-McClard nach vier Jahren. Traurig scheint das Model darüber nicht zu sein, zeigt sie sich indessen knutschend mit einem Unbekannten in New York.