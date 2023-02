«Working Poor»: «Weil die Kita zu teuer ist, muss ich meine Tochter zur Arbeit mitnehmen»

Armut trotz Arbeit. Der Druck auf sogenannte «Working Poor» steigt. Rund 1,3 Millionen Schweizerinnen und Schweizer sind in irgendeiner Form armutsbetroffen - rund 200'000 von ihnen trotz Vollzeit-Erwerbstätigkeit. Die Caritas schaut sorgenvoll in die Zukunft und spricht von einer «sozialpolitischen Zeitbombe». So auch Vicky (31) und Ivan (32), die trotz Doppelverdienst von 8500 Franken, finanziell am Limit leben.

(Video: Simona Ritter / Noah Knüsel / Helena Müller)