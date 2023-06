Am Freitag erlag der Schweizer Radprofi Gino Mäder seinen schweren Verletzungen. Er war am Donnerstag bei der Abfahrt vom Albulapass hinunter nach La Punt (GR) gestürzt. Nach der Trauerfahrt am Freitag, fand am Samstag die nächste Etappe statt. Es gab jedoch keinen Startschuss, eine weisse Taube wurden stattdessen fliegen gelassen.