Weitsprung: Simon Ehammer schreibt Schweizer Sportgeschichte

Am Sonntag fand in Eugene in den USA der Final der Diamond League statt. Bei diesem überzeugte Simon Ehammer – und wie! Der Schweizer Weitspringer sprang 8,22 Meter und siegte vor Tajay Gayle (Jamaika) und Yuki Hashioka (Japan). Damit sicherte er sich den Diamond-League-Titel im Weitsprung und schrieb damit Schweizer Sportgeschichte. In den 14 Jahren der Diamond League schnappte sich der 23-Jährige als erster Schweizer einen Diamanten. Für den Erfolg kassiert Ehammer rund 27’000 Franken Preisgeld.