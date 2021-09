Klasse Seitfallzieher - Wenn das Traumtor in der 96. Minute das Spiel entscheidet

Raul Gonzalez gelingt in der nordamerikanischen Fussballliga USL Championship nicht nur ein herrlicher Treffer, sondern auch ein ganz wichtiger. Sein Team Memphis 901 FC lag bis zur 93. Minute 1:2 gegen Birmingham Legion FC zurück. Dann traf Roland Lamah zum Ausgleich und in der 96. Minute, genauer gesagt in letzter Sekunde, schoss Gonzalez Memphis mit einem Traumtor zum Sieg. «Es war ein wenig Glück und ein wenig Konzentration», sagte der Siegtorschütze danach.