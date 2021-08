Partygänger sollen den Schnelltest selber zahlen. Das fordert etwa die FDP. Was halten junge Erwachsene davon? Würden sie künftig in die Tasche greifen, zu Hause bleiben, auf illegale Partys gehen oder sich aber impfen lassen? 20 Minuten hat in Zürich mit Frischgetesteten darüber gesprochen.

(Video: J.Straub/H.Mueller)