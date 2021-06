Achtung! Hier kommen wieder die besten Videos der 20-Minuten-Community. Diese Woche habt ihr u.a. gefilmt, wie sich in Bern ein Bienenschwarm in einem Restaurant an einem Tischbein niedergelassen hat. Ausserdem siehst du einen Lamborghini, der in eine Strassenlaterne geknallt ist und eine Rettungsaktion der Rega. Wir wünschen spannende Unterhaltung!

(Video: T. El Sayed/News-Scouts)