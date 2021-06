Best-of «Bachelorette», Finale - Wer am längsten knutscht, kriegt die letzte Rose!

Okay, auch wenn du jetzt eh schon weisst, wem Dina ihre letzte Rose und damit ihr Herz zumindest vorübergehend schenkt, solltest du dir das romantischste Dina-Final-Best-of EVER unbedingt anschauen. Zum Beispiel, weil es beweist, dass unser Knutsch-Counter von der Dreamdate-Sendung nie lügt! Denn wer am längsten mit Dina züngelt, wird tatsächlich der Auserwählte der Rosenkavalierin. Und weil du auch heute noch mal alle Küsse in voller Länge zu sehen bekommst. Schade, dass es nur einer ist.

Aber dafür lesen dir die Finalisten herzerwärmende Briefe vor, und das Tanzbein wird auch geschwungen. Und ab und zu wird auch angestossen.

So, mehr verraten wir dir aber nicht, sondern wünschen dir romantische Unterhaltung mit dem letzten Dina-Best-of!

(Video: P. Stirnemann/3+)