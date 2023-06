Die Schweizer U-21-Nati bereitet sich derzeit auf die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien vor. Beim Turnier wollen die Youngsters reüssieren. Zuerst steht am Samstagabend aber der Champions-League-Final zwischen ManCity und Inter Mailand an. Wir haben Ardon Jashari, Leonidas Stergiou und Co. nach ihren Tipps gefragt.