Best-of «Bachelorette», Folge 6 - Wer knutscht, kommt ins Finale!

Wow, diesmal gehts bei Dina und ihren verbliebenen vier Jungs ziemlich hoch zu und her. Also, für Dinas Verhältnisse. Denn brutalst spannend würden wir auch die Dreamdate-Folge der aktuellen «Bachelorette»-Staffel nicht bezeichnen. Aber dafür dauert unser Best-of diesmal wieder ordentlich lange. Denn Dina lässt sich beim Schmusen ziemlich viel Zeit. Zwar nicht mit allen vier Kandidaten, aber mit zweien beweist sie schon bitz Knutsch-Kondition. Bei der Gelegenheit beweisen wir dir, dass Kandidaten, die nicht beziehungsweise am wenigsten schmüselen, am Ende von Dina rausgeschmissen werden. Und damit du den Vergleich hast, gibts den allseits beliebten Schmuse-Counter, damit du mal siehst, wer am längsten mit der Rosenkavalierin züngelt. Wir haben jedenfalls unseren Spitzenkandidaten für die allerletzte Rose gefunden.

(Video: P. Stirnemann/3+)