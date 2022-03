Wer neben Schweden-Prinzessin Madeleine sitzen will, muss zahlen

Mitte der Woche besuchten Herzogin Kate und Prinz William ein ukrainisches Kulturzentrum in London. Ganz nebenbei sorgte das Royal-Paar bei seinem Besuch für eine simple, aber grosse Geste. Der 39-Jährige verriet zudem, wie er seinen Kindern die aktuelle Kriegssituation erklärt. In Schweden bereitet sich Prinzessin Madeleine auf die «Thank You Gala» der Hilfsorganisation «Childhood USA» in New York vor. Wer bei dem Event, zu dem jedermann kommen kann, neben der Royal sitzen will, muss tief in die Tasche greifen. Was tut sich im ägyptischen Königshaus? Wir zeigen es, genauso wie das entzückende Knutsch-Foto von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen.