Oktober-Best-Crushing-Newcomer We Are Ava – Wer von euch ist die grösste Diva? (20 Minuten x Swiss Music Awards)

We Are Ava :

Wenn du dich auf eine kurvige Strecke konzentrieren musst und dir dabei Schildkrötenpanzer, Bananen und Kanonenkugeln um die Ohren fliegen, ist dein Hirn zu sehr im Überlebensmodus, um noch über das nachdenken zu können, was du von dir gibst. Genau darum laden wir unsere monatlichen Best Crushing Newcomer zum «Mario Kart»-Interview und stellen ihnen Fragen, auf die sie unter normalen Umständen wohl diplomatischer und überlegter antworten würden. Und mit Oktober-BCN We Are Ava aus der Ostschweiz machen wir das im Cheese Land, schliesslich liebt das Electropop-Trio alle Arten von Käse. (Video: S. Krausz/D. Kerschenbauer)