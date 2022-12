Die Weltmeisterschaft 2022 geht in die entscheidende Phase. Wer zieht in den WM-Final ein? Unser Redaktionshund Aja weiss die Antwort und tritt in die grossen Fusstapfen ihrer tierischen Orakelvorgänger. Die junge Hundedame tippt im Format «Aja, wir brauchen Aja» die Halbfinal-Partien voraus.