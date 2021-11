News Juice: Inklusive Tattoos, warum auch immer – Wie bitte, es gibt einen Pete-Davidson-Dildo zu kaufen?

Yeah, tatsächlich: Das Camming-Portal Camsoda bringt ein von Pete Davidson inspiriertes Sextoy raus – wobei nach aktuellem Kenntnisstand des wie immer sehr gründlich recherchierenden News-Juice-Teams noch niemand offiziell das Gemächt des Comedians ausgemessen hat. Es ist darum fraglich, ob sein Schaft wirklich so grossflächig tätowiert ist, und wir hoffen durchaus, dass nicht, weil – ohmeingott, weischwie weh das täte! Das Teil soll übrigens mit den «Saturday Night Live»-Auftritten des Amerikaners gesynct werden können, damit es, äh, aktiv wird, wenn er auf dem Screen witzelt. In other PD-News: Diese Woche war er auf einem Dinner-Date mit Kim Kardashian! Ob sie schon rausgefunden hat, wie, nun, farbig er da unten wirklich ist? (Video: A. Zobrist/S. Krausz/F. Naef/P. Stirnemann)