Hast du im Sport schon mal so richtig versagt? Dann freu dich, dass diese Sportler hier auch nicht ihren besten Tag haben. Denn überall, wo man erfolgreich sein kann, kann man auch so richtig auf die Schnauze fallen. In dem Sinne: Gute Unterhaltung mit den Sport-Fails der Woche!

(Video: M. Kall/P. Stirnemann)