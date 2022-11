Heute ist der 4. Spieltag der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Deutschland greift ins Geschehen ein und spielt gegen Japan. Auch Spanien startet in die WM. Wer gewinnt? Unser Redaktionshund Aja tritt in die grossen Fusstapfen ihrer tierischen Orakelvorgänger. Die junge Hundedame tippt im Format «Aja, wir brauchen Aja» den WM-Spieltag voraus.