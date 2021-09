Red Bull Flugtag 2021 in Lausanne :

Am Sonntag stürzten sich über 40 Teams im Rahmen des Red Bull Flugtags 2021 in den Genfersee – darunter auch die unter dem Banner von 20 Minutes/20 Minuten/20 Minuti segelnden Anne de Lausanne mit ihrer «La Grande Vague»-Konstruktion. Wie weit sie die selbst gezimmerte Welle trug, siehst du in diesem Ausschnitt aus dem Livestream aus Lausanne. (Video: Red Bull Switzerland)