Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz mit Fail im Live-TV

Carlos Alcaraz, der neue Wimbledon-Champion, ist erst 20 Jahre alt, hat zwei Grand-Slam-Titel gewonnen und wird bereits mit den grössten Tennisspieler der Geschichte verglichen. So soll der Spanier eine Kombination aus Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic sein. Doch in einem Interview mit CNN zeigt Alcaraz, dass auch er nur ein Mensch ist, der Fehler macht. Diesen Fail lacht er aber einfach weg, wie das ein richtiger Champion halt so tut.