Münsingen BE :

Schafzüchter Michael Hochstrasser bietet mit seinen Schafen ökologische Beweidung von Grünflächen an. Die Schafe sorgen für schön gemähte Wiesen in Münsingen BE. Diese Methode fördert ausserdem die Biodiversität.

(Video: 20min/Matthias Spicher/Gabriela Rullo)