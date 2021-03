Während es am Samstagmorgen noch sonnig ist, ziehen am Nachmittag Wolken auf und es kommt vielerorts zu Regen. Im Flachland wird es windig mit Böen bis zu 110 km/h. Am Sonntag lockert sich die Wolkendecke und auch die Windstärke nimmt ab. Dafür sinken die Temperaturen auf maximal 5 Grad.