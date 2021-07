Beim Auftakt der Challenge League war der FC Winterthur am Freitagabend zu Gast in Lausanne. Stade Lausanne-Ouchy erzielte kurz vor der Pause das 1:0. Die Gastgeber spielten bereits in der ersten Halbzeit in Überzahl – der Winterthurer Silvan Kriz kassierte die Rote Karte. In der 71. Minute gelang den Winterthurer aber der Ausgleich durch einen Penalty. Alle Tore und Highlights im Video.