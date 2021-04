Autounfall in Trogen AR :

Am Sonntag, 18. April 2021, ist es in Trogen zu einem Selbstunfall gekommen. Eine 19-jährige Frau ist kurz nach Mitternacht von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stürzte einen steilen Abhang hinunter. Die Beifahrerin (18) verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Augenzeuge berichtet.