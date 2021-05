News Juice - Wir sagen, was dir «Die Bachelorette» verschweigt!

Bei «Die Bachelorette» am Montagabend hätten die Kandidaten die zwölf Hauptgöttinnen und -götter in der Griechischen Mythologie aufzählen sollen – natürlich haben sie dabei kolossal und kollektiv versagt. Die Namen der erfragten Gottheiten blieb uns die Sendung danach aber schuldig. News Juice, gleichermassen Unterhaltungs-Sendung und Bildungsfernsehen, springt in die Bresche und verrät, wer im Olymp die Hosen an hat. Ausserdem: Velofahren kann gefährlich sein – zumindest, wenn man Nick Jonas heisst. (Video: P. Stirnemann)