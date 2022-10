Der Flieger war am Montagabend mit 141 Passagieren an Bord vom Flughafen Kloten nach Porto gestartet. Kurz nach Abflug musste die Maschine umkehren und notlanden, die Feuerwehr stand an der Piste bereit. Via Flugfunk gibt die Cockpitbesatzung durch, dass sie einen «ungewöhnlichen Geruch im Cockpit» registriert haben und nun mit Sauerstoffmaske zurück nach Zürich fliegen.

(Video: 20min/lla)