Bill Kaulitz denkt über Familienplanung nach

Zehn Jahre nach dem Tod von Amy Winehouse stehen Andenken an die legendäre Sängerin im Rampenlicht. Am Wochenende wurden bei einer zweitägigen Auktion über 800 Objekte aus dem Nachlass der Sängerin zum Verkauf angeboten – und die brachten mehrere Millionen Franken ein. Weniger erfreulich war die derzeitige «Bachelor in Paradise»-Staffel für Chanelle Wyrsch. Schon nach der dritten Folge musste sie die Heimreise antreten. Sänger Bill Kaulitz hingegen denkt mittlerweile über Familienplanung nach – allerdings nur unter einer Bedingung.