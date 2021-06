Ed Sheeran soll das neue Gesicht von Tiktok werden

Schmusebarde Ed Sheeran soll einen fetten Deal mit Tiktok unterschrieben haben, der ihn zum Gesicht der Social-Media-Plattform und sein Bankkonto noch etwas üppiger machen soll. Das schreibt jedenfalls «The Sun». Und wir glauben alles, was «The Sun» schreibt, gell, Johnny Depp. Am Dienstag ist zudem der sechste Teil der «Fifty Shades»-Reihe erschienen und wir alle so: Wait, es gab auch einen Teil Vier und einen Teil Fünf?! Und wir fragen uns, ob «Bachelorette»-Burim mit Dina ähnlich verschmust ist wie mit seinem, äh, Stoffaffen. (Video: A Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)