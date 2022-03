Ja Morant gehört mit 22 Jahren zu den besten Basketball-Spielern der Welt. Das demonstriert der US-Amerikaner tagtäglich in der nordamerikanischen NBA. Morant garantiert seinen Fans stets viel Action. Im Spiel seiner Memphis Grizzlies gegen die San Antonio Spurs zeigte Morant bei Ablauf der Uhr vor der Pause, was er draufhat. 0,4 Sekunden waren noch zu spielen, Morant musste den Ball also in der Luft fangen und wieder loslassen, damit der Korb zählen würde. Dank eines super Passes seines neuseeländischen Mitspielers Steven Adams gelang Morant diese akrobatische Aktion – wow!