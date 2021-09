News Juice mit dem Ghostface-Killer jetzt auf Airbnb - Würdest du im Mörderhaus von «Scream» übernachten?

Die ikonischen vier Wände, in denen Drew Barrymore 1996 ihrem Film-Boyfriend beim Eingeweide-Verlieren zusehen musste, sind neu auf Airbnb. Aber nur für drei Nächte. Dafür mit Deputy-Dewey-Darsteller David Arquette als virtuellem Gastgeber. Das Ganze ist natürlich Promo – und zwar für den fünften «Scream»-Film, der im Januar in die Kinos kommt (so der Corona-Gott will). Es gibt allerdings einen Haken bei der Unterkunft und Anja und Schimun sagen dir in dieser News-Juice-Episode, welchen. Mehr harzig als hakelig lief derweil das Medientraining von Jeremy bei «Switzerland’s next Topmodel», weshalb wir einmal mehr fragen müssen: Jetzt mal ehrlich, Manuela, Frey, wie lange willst du den Typen noch mitschleifen? (Video: A. Zobrist/S. Krausz/F. Naef/P. Stirnemann)