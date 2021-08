Störungen am Flughafen-Lift :

Am Sonntag kam es zu langen Warteschlangen vor den Liften am Flughafen Kloten. Betroffen waren die Lifte von und zu den Parkhäusern. Ein News-Scout filmte die Beschimpfungen und genervte Reisende in der Warteschlange.

(Video: Salvatore Iuliano)