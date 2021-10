Im Cup-Achtelfinal war YB-Keeper David von Ballmoos in der 10. Minute gefordert. Nach einem Foul bekam Lugano einen Penalty zugesprochen. Reto Ziegler lief an und scheiterte an Von Ballmoos. Doch bei der Parade kugelte sich der 26-Jährige die Schulter aus. Er war zum tragischen Helden geworden, denn er musste verletzt raus. Lugano gewann am Ende 2:1 und kegelte Meister YB aus dem Cup.