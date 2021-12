Das Spitzenduell zwischen dem FC Zürich und den Young Boys geht 1:0 für die Zürcher aus. Dank des Siegs bleibt der FCZ an der Tabellenspitze. Und die Berner? Die stecken in der Krise. Seit sechs Spielen gewann der Meister nicht mehr, es gab nur einen Triumph in den letzten neun Spielen. Das Tor und alle Highlights im Video.