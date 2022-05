Yeliz Koc bekommt Morddrohungen

Sie haben es endlich getan! Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sind offiziell Frau und Mann. Nun planen die beiden ihre ganz grosse Hochzeit in Europa. Ebenfalls feiern tut Machine Gun Kelly (32) – und zwar seine Liebe zu Megan Fox (36). Dabei feuerte der Musiker Gerüchte um baldigen Nachwuchs an. In Deutschland gibt gerade das «Playboy»-Cover von Yeliz Koc zu sprechen. Die 28-Jährige erhält deshalb gerade zahlreiche Hass-Nachrichten.