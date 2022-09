Günstige Brust-OP: Yeliz Koc war mit verdrehtem Implantat im «Playboy»

In den heutigen News voller Schicksalsschläge: Moderatorin Cathy Hummels ist notfallmässig ins Spital eingeliefert worden. Dies, nachdem sie Grünkohl verzehrt hatte. Nicht viel besser erging es Reailty-TV-Darstellerin Yeliz Koc. Sie berichtete in einer ziemlich langen Insta-Story über ihre verpfuschte, erste Brust-OP. Jetzt muss die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht sich bereits zum dritten Mal unters Messer legen. Was das alles mit Kindern in Afrika zu tun hat, erfährst du hier. Hollywood-Star Ryan Reynolds hat derweil bei einer Vorsorgeuntersuchung eine Schock-Diagnose erhalten. Glücklicherweise konnte er dank seinem schnell reagierenden Arzt einem bösen Schicksalsschlag entgehen. Und falls du keine Lust hast, darauf zu warten, bis SRF die zweite Staffel der Kult-Krimiserie «Tschugger» ausstrahlt, kannst du sie bereits ab dem 15. September streamen. Und herausfinden, welches dramatische Schicksal die Walliser Cops Bax und Pirmin ereilen wird.

(Video: P. Stirnemann/T. Rajic)