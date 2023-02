Jetzt in den News vielleicht glücklich liierter Super-Influencer: Youtube-Star Twenty4Tim hat gerade ein paar unbeschwerte Tage mit seinem Kumpel Sinan Movez in Rom verbracht. Bei der Gelegenheit hat der 22-Jährige in einem Insta-Q&A endlich auch mal seinen Beziehungsstatus verraten. Sind die beiden Social-Media-Überflieger tatsächlich ein Pärli?