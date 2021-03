Am Dienstag ist es besonders im Flachland erst noch neblig. Später setzt sich dann, trotz einiger Wolken, immer wieder die Sonne durch. Am Nachmittag und am Abend ziehen dann dichtere Wolken von Nord nach Süd vorbei und es zieht eine schwache Bise. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad.



(Video: Salvatore Iuliano)