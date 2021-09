News Juice mit Trouble in Reality-Paradise: Zerstören diese Granaten Andrinas Liebesglück bei «Love Island»?

Jennifer! Franziska! Angelina! Drei Granaten wurden gerade auf die «Love Island» geworfen und Angelina reisst gleich mal die Zweisamkeit von Mandrina (Martin und our Gurl Andrina – know your LI-Lingo, okay?) in Stücke. Bedeutet das Krieg oder regiert unsere Ex-Bachelorette nach wie vor mit eiserner Miene übers Liebes-Eiland? News-Juice-Insiderin Anja weiss Bescheid. Schimun hingegen hat keine Ahnung, warum die Kandidatinnen und Kandidaten von «Switzerland’s next Topmodel» mit einem verdammten Bilderrahmen auf dem Catwalk rumwackeln mussten. I’ts called fashion I guess. Was er hingegen weiss: Wenn du diese News-Juice-Folge auf Instagram (@20min.ch) mit einem Hunde-Emoji kommentierst, hast du die Chance, Tickets fürs 20-Minuten-Showcase von Nickless und Joya Marleen nächsten Mittwoch in Zürich zu gewinnen. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/F. Naef/P. Stirnemann)