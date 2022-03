Der brutale Mord in Bottighofen TG im Oktober 2020 schockiert. Weil die Mieterin F.J.* ihrer Vermieterin Geld schuldet, kommt es zum Streit. Die Vermieterin feuert daraufhin mehrfach auf F.J*. Anschliessend zerlegt die 55-Jährige die Leiche mit einer Gartensäge und «entsorgt» die Leichenteile in einem Container. Den abgeschnittenen Kopf vergräbt die Ukrainerin in einem Waldstück in Egnach TG.

(Video: Thomas Sennhauser)