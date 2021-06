Best Crushing Newcomer Juni 2021 :

In keiner anderen Lebenssituation ist man so ehrlich wie im «Mario Kart»-Ultrastress. Der Best Crushing Newcomer im Juni 2021, der Zürcher Mundart-Synthpopper Zid (29), stellt sich dem Seelenstrip-Deathrace mit 20-Minuten-Daredevil Schimun Krausz. (Video: M. Kall/S. Krausz)