«Catch the Drop» mit dem Best Crushing Newcomer - Zid, wie gut kennst du Wiz Khalifas Megahit «See You Again»?

Unser Best Crushing Newcomer im Juni, der Zürcher Zid, tritt im Game «Catch the Drop» in der Supreme Show auf 20 Minuten Radio gegen seinen Gitarristen, Studio-Buddy und Mitbewohner Franky an. Pro Jahr erklärt 20 Minuten zusammen mit den Swiss Music Awards und der GfK (erheben die Charts) sieben bis acht Schweizer Nachwuchs-Acts zu unseren Best Crushing Newcomer und hypt sie jeweils während eines Monats auf allen 20-Minuten-Kanälen. Und einer von ihnen gewinnt Anfang nächstes Jahr schliesslich den SMA in der gleichnamigen Kategorie Best Crushing Newcomer. (Video: Moe & Freezy/M. Kall)