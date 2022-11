Jubliäums-PBB: Zieht Micaela Schäfer im deutschen Trash-TV wieder blank?

Heute in den News der eventuell Komiker datenden Models, sich im Fernsehen vielleicht ausziehenden Reality-Darstellerinnen und sich im Kino ganz sicher entblössenden Hollywood-Beaus: Emily Ratajkowski hat neues Öl ins Gerüchte-Feuer um eine Liason zwischen ihr und Pete Davidson gegossen. Richtig trashy wirds dafür ab kommendem Freitag, wenn die Jubiläumsstaffel von «Promi Big Brother» startet. Wer neben Nacktmodel Micaela Schäfer in den Container zieht, siehst du hier. Und dann wecken wir noch ein wenig Vorfreude auf Channing Tatums letzten Striptease. Der Hollywood-Schönling schlüpft nämlich noch einmal in die Rolle von Magic Mike und dabei wohl auch aus seinen Klamotten.