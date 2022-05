Sexuelle Ausbeutung: Vom Krieg ins Puff: So lockt Schweizer Ukrainerinnen in die Erotik-Branche

Eine 20-Minuten-Recherche zeigt, dass Männer in der Schweiz die Not von geflüchteten Frauen aus der Ukraine ausnutzen, indem sie beispielsweise Wohnungen gegen sexuelle Dienste anbieten. Im zweiten Teil der Reportagen-Serie überführen wir mithilfe eines Lockvogels Zoran*, der Frauen in die Erotikbranche lockt.

Video: S.Ritter / D.Pomper

Kamera: M.Scherrer / H. Müller

Mitwirkung: L. Sachs /N. Knüsel /D. Graf /A. Zingg