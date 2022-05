Swiss fliegt Umweg in Afrika :

Der Flug von Johannesburg nach Zürich dauert momentan zweieinhalb Stunden länger als normal.

Weil am Flughafen von Johannesburg das Kerosin knapp ist, musste die Swiss in den letzten Tagen einen Zwischenstopp in Windhoek, Namibia einlegen.



