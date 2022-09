«Dieser Typ ist unglaublich», wird Seny Dieng auf Social Media abgefeiert. Der aus Zürich stammende Goalie der Queens Park Rangers rettet seinem Team gegen Championship-Aufsteiger Sunderland in der 92. Minute einen Punkt. Und wie: Nach einer Flanke von Ilias Chair steigt er in bester Mittelstürmer-Manier am höchsten und netzt mit einem wuchtigen Kopfball ein. Es ist der erste Treffer eines Schlussmanns in der Championship seit 2008.