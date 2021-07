Er erinnert ein bisschen an den berühmten Roboter Wall-E, der alleine zurückgelassen wurde, um die Erde vom Müll zu befreien. Dieser Forschungsroboter der ETH soll eines Tages Flüsse und Seen vom Müll befreien. Das Projekt namens «ARC» wird derzeit auf der Limmat in Zürich getestet.



(Video: Stefan Lanz)