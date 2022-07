KI lernt von rassistischen Hass-Posts: Zürcher Youtuber kreiert «Schlimmsten Chatbot, den es je gab»

Der Zürcher Youtuber Yannic Kilcher hat eine künstliche Intelligenz erschaffen, die in 24 Stunden über 1500 bösartige Posts generiert. Das Ganze hat er in einem Youtube-Video «The worst AI ever» festgehalten. Er selbst findet seinen Chatbot «schockierend effizient». Eine Forscherin kritisiert ihn öffentlich dafür. Strafbar hat sich Yannic Kilcher wegen Hatespeech im Internet wahrscheinlich nicht gemacht. Rechtlich ist dieser Bereich in der Schweiz kaum geregelt. Strafrechtsexperten schlagen Alarm und fordern klare Gesetze. (Video: Lena Wilczek/Anna Bila)