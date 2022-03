Der EHC Basel hat es geschafft. Der Eishockeyclub spielt in der nächsten Saison wieder in der zweithöchsten Schweizer Liga. Diesen schaffte er dank eines 5:2-Sieges gegen Martigny. Kurios: Den Aufstieg tütete der Club bereits im Playoff-Halbfinal ein. Der Grund: Die Teilnehmer des anderen Halbfinals, Huttwil und Seewen, hatten gar kein Aufstiegsgesuch gestellt. So war die Freude gross beim Verein – und bei den Fans. Mit Pyros wurden die EHCB-Spieler in Basel von den Anhängern begrüsst.