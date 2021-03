In seiner Zweitrunden-Partie muss sich Rafael Nadal in Geduld üben, als ihn eine Zuschauerin beim Aufschlag stört. Zuerst rief die Frau nur ständig rein, dann zeigte sie dem Spanier ihren ausgestreckten Mittelfinger. Der Weltranglisten-Zweite nahm die Sache erstaunlich gelassen und mit Humor. Nach einigen Minuten wurde die offensichtlich alkoholisierte Frau dann aus der Arena geführt und Nadal konnte die Partie fortsetzen und in drei Sätzen gewinnen. (Video: Eurosport)