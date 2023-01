Zwangsehe und Vergewaltigung – das droht Jungfrauen in iranischer Haft

Im Iran fürchten aktuell Tausende Demonstrantinnen und Demonstranten gegen das Mullah-Regime, zum Tode verurteilt zu werden. Aktivistinnen und Aktivisten machen jetzt darauf aufmerksam, was unverheirateten Frauen droht. Sie sollen vor der Hinrichtung zwangsverheiratet und vergewaltigt werden. So muss das iranische Regime keine Jungfrauen hinrichten, was als Sünde gilt. (Video: Lena Wilczek)